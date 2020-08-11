Yamyam Betelgeuse Diğer Yıldızı Böyle Yuttu

Betelgeuse... 650 ışık yılı uzaklıkta, Samanyolu galaksisinin içinde, Avcı Takımyıldızı'nda yer alan kırmızı dev yıldız... Mavi dev Rigel'den sonra Avcı Takımyıldızı'nın en parlak ikinci yıldızı...

Güneş'ten dört kat büyük olan kırmızı devin neden bu kadar hızlı döndüğü bilim insanlarının hep aklındaki bir soruydu.

'ÇİFT YILDIZ'DI BİR ZAMANLAR

Louisiana Üniversitesi'nden Manos Chatzopoulos başkanlığındaki bir ekip bu sorunun cevabını bir bilgisayar simülasyonunda aradı.

Chatzopoulos ve ekibine göre, Betelgeuse bir zamanlar evrende sıklıkla görülen 'çift yıldız' sistemi içindeydi. Ortak kütle merkezinde yörünge yapan iki yıldızdan oluşan bir yıldız sistemi...

Bu sistemde bir yıldızın kütlesi diğerinden daha ağır oluyor. Kütlesi daha hafif olansa 'aç olanın' içine çekilebiliyor.

İşte bunu simülasyona döken ekip, 'aç' Betelgeuse'un diğer yıldızını nasıl 'yuttuğu'nu kanıtladı...

Kaynak: Space Mag