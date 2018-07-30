Yamula Baraj Gölü Kıyısında Su Şenliği

KOCASİNAN Belediyesi'nin 'Orta Anadolu'nun denizi' olarak adlandırılan Yamula baraj gölü kıyısındaki Kuşçu Marina'da düzenleen 'Geleneksel Kuşçu Tatil Köyü Tanıtımı ve Olta Balıkçılığı Günleri' etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti.

Düzenlenen etkinliğe, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, İller Bankası Kayseri Bölge Müdürü Sönmez Ata, Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri, davetliler ile hafta sonunu Kuşçu Marina Tatil Köyü'nde geçirmek isteyenler katıldı. Etkinliğin ilk gününde spor parkuru oyun ve etkinlikleri (Dart oyunu, penaltı atışları, okçuluk, rodeo, basket atışları, sumo güreşi, insan langırtı, gladyatör, elastik basket), çocuklar için özel etkinlikler, havai fişek ve ateşli ok gösterileri, paten şovu ve konser yer aldı. Gece boyunca devam etkinlikte, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenlerinden Mustafa Çay ve ekibinin vermiş olduğu konserle etkinliğe katılanlar dans edip eğlendi.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen etkinliğin ikinci günü jetski ve fly board gösterileri ile başladı. 2015 yılı Dünya Jetski 3'üncüsü Avrupa ve Balkan Şampiyonu Ali Komşusu tarafından nefes kesen fly board ve jet ski gösterileri, Kayserililerin büyük beğenisini kazandı. 7'den 70'e herkesin gönlünce eğlendiği etkinlikte, ok ile hedef vurma oyunu da izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Daha sonra olta yarışması ve spor oyunlarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Sazan balık alanında birinci Abdullah Kamçı, ikinci Hüseyin Çalışkan ve üçüncü ise Mustafa Doğruer oldu. Levrek de ise İzzet Güler birinci, Levent Kalan ikinci olurken üçüncü ise Yılmaz Aköz oldu. Etkinlikle ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Hemşehrilerime hizmet etmek, mutluluğunu artırmak ve onların hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kuşçu da ise yaptığımız etkinlik bu mimar üzerinde gerçekleşen bir çalışmamızdır. Kuşçu Tatil Köyü Tanıtımı ve Olta Balıkçılığı Günleri kapsamında yaptığımız etkinlikte, 7'den 70'e herkesin memnuniyeti ve yüzlerinin gülümsemesi bizleri de mutlu etti" ifadelerini kullandı. - Kayseri