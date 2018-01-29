Yamayı Geri Alan Yama Hazır!

Spectre yamalarının ardından PC'nizde beklenmedik yeniden başlamalarla karşı karşıya kaldıysanız, artık bir çözümünüz var: Microsoft, en son Spectre onarımlarını geri alan bir acil Windows yaması yayınladı.

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Spectre ve Meltdown açıklarının ortaya çıkmasının ardından Intel ve Microsoft, sorunu çözecek yamaları aceleyle geliştirip yayınlamışlardı. Ne yazık ki Intel'in en son microcode güncellemeleri ve PC üreticilerinin BIOS güncellemeleri sorunluydu ve PC'lerde kararlılık sorunlarına yol açtı.

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Microsoft'un en son yaması KB4078130, durumdan etkilenenlerin yamayı indirerek "Spectre variant 2" onarımlarını devre dışı bırakmalarını sağlıyor. Önemli olan bir nokta, bu yamayı "sorundan etkilenen bir cihazda" çalıştırmanızın gerektiği. Yani sisteminiz normal biçimde çalışıyorsa, bu yamayı yüklemekle uğraşmayın.

Dolayısıyla bu acil durum yamasını Windows Update üzerinden indirmeniz de mümkün değil. Yaşananların kafaları karıştırdığının farkındayız, ancak en azından Microsoft'a göre açıkların şu ana dek kullanıldığına dair bir işaret yok.