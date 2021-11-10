YAMANSAZ'DAKİ YANGIN SERALARA ULAŞMADAN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler
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YAMANSAZ'DAKİ YANGIN SERALARA ULAŞMADAN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya kent merkezindeki 'Yamansaz' olarak bilinen sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya kent merkezindeki 'Yamansaz' olarak bilinen sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı.

Seralara birkaç metre kadar yaklaşan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye helikopteri de havadan müdahale etti.

Muratpaşa ilçesine bağlı Kundu bölgesindeki 'Yamansaz' olarak bilinen sazlık bölgede, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek geniş alana yayıldı. Yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevresindeki yerleşim yerleri ve seralara sıçramasından endişe edilen yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun şekilde müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter de yangın söndürme söndürme çalışmalarında kullanıldı.

Yangına sera sahipleri de kovalarla müdahale etti. Seralara birkaç metre kadar yaklaşan yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Çocukların da duman tüten sazlıkları ayakları ile söndürmeye çalışması dikkat çekti.

Sera sahiplerinden Havvana Kebapçı, aynı bölgede sık sık yangın çıktığını söyledi.

YAMANSAZ'DAKİ YANGIN SERALARA ULAŞMADAN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

YAMANSAZ'DAKİ YANGIN SERALARA ULAŞMADAN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

YAMANSAZ'DAKİ YANGIN SERALARA ULAŞMADAN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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