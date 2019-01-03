Yaman, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) muhtarlarla bir araya geldi.

Program Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılında hayata geçirdiği çalışmaların anlatıldığı sinevizyon gösterimi ile başladı. Program konuşmalarla devam etti. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 2 senedir kaymakamlarla beraber yer aldıkları yerel yönetimlerde şehirde yeniden bir tarih yazdıklarını söyledi. Şehre huzurun hakim olduğunu anlatan Yaman, "Terörle mücadele konusunda önemli başarılar sağlandı. Mardin bir huzur şehir oldu, bölgede huzur hakim, ancak sadece bu yetmeyecek huzurun daha hakim olabilmesi için kültür, sanat ve sportif faaliyetlere önem veriyoruz" dedi.

Turizmi 12 aya yaydıklarını ifade eden Yaman, "Önemli organizasyonlar yapıyoruz, Çünkü turizm bildiğiniz gibi 3 ay süreyle sınırlıydı ilimizde. Yaptığımız faaliyetlerle aşağı yukarı 12 aya yayan bir etkinlik programı oluşturduk. Şehrin farklı yönünün tanıtımını hep beraber sağlamış olduk. Artık şehir her alanda batı şehirleriyle boy ölçüşebilecek bir hale gelmiş oldu ve böyle devam edecek" diye konuştu.

650 milyon lira borç ile Büyükşehir Belediyesini aldıklarına dikkat çeken Yaman, "Zaman zaman meydanı boş bulunca konuşanlar oluyor, bu borcu bizim yaptığımızı söylüyor. Biz bu belediyeyi senden 650 milyon lira borçla aldık ve tek bir kilometre asfalt yapmamıştın. Meydan boş değil arkadaşlar. Belediyeleri, terör örgütüne teslim etmiştin. Hiç bir şey yapmıyorsun, hiç bir muhtarımıza hakkını vermiyorsun, makama kabul etmiyorsun. Sonra meydanı boş bulunca konuşuyorsun. Konuşma değil, iş yapılır" ifadelerinde bulundu. - MARDİN

Kaynak: İHA