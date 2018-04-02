Yaman ile Yepyeni Maceralara Hazır Olun

Okul öncesi ve okul çağı, aile, çocuk gelişimi kitaplarından oluşan zengin yayın portföyü ile çocukların hayal dünyasını zenginleştiren Mikado Çocuk, yeni yayınlanan iki kitapla çocukları meraklı ve maceraperest Yaman ile tanıştırıyor. İllüstratör yazar Merve Dilek Efe'nin yazıp resimlediği Yaman'ın Maceraları serisi, 3-7 yaş kız ve erkek çocuklar için hazırlanmış "Gizemli Sandık" ve "Süper Kahraman" adlı iki öyküden oluşuyor.

"Yaman'ın Maceraları Gizemli Sandık" kitabında afacan Yaman, bulduğu gizemli bir sandıkla ilgili hayaller kuruyor. Bu güzel hikaye, çocuklara hayal kırıklıklarıyla baş etmenin yollarını öğretiyor. "Yaman'ın Maceraları Süper Kahraman" ise minik okurlara süper kahraman olmayı hayal eden Yaman'ın hayata farklı açılardan baktıran sevgi dolu hikayesini anlatıyor.