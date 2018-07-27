Yaman: Hedefimiz 2018 Yıl Sonuna Kadar 45 Ülkeye İhracat

İKSV'nin kültür politikaları çalışmaları kapsamındaki yedinci raporu, "Birlikte Yaşamak: Kültürel Çoğulculuğu Sanat Yoluyla Geliştirmek" başlığıyla 27 Temmuz 2018'de yayımlandı. Kanada Trent Üniversitesi'nden Dr. Feyzi Baban ile Wilfrid Laurier Üniversitesi'nden Dr. Kim Rygiel tarafından kaleme alınan rapor, farklı kültürler barındıran toplumlarda, özellikle mülteci ve göçmenler ile ev sahibi nüfusun uzun vadede bir arada yaşama pratikleri geliştirmesinde kültür ve sanatın rolüne odaklanıyor.

"Birlikte Yaşamak: Kültürel Çoğulculuğu Sanat Yoluyla Geliştirmek" başlıklı rapor, konuya ilişkin akademik incelemelerin ve tartışmaların bir özetini çıkarıyor. Bu alanda Avrupa ve Türkiye'den başarılı örneklere de yer veren rapor, kültürel çoğulculuğun geliştirilmesinde kültür ve sanatı merkeze alan yaratıcı girişimleri derliyor ve değerlendiriyor.