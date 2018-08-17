Yaman'dan Dolandırıcılık ve Hırsızlık Uyarısı

Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Yaman, Kurban Bayramı dolayısıyla dolandırıcılara ve hırsızlara karşı hayvan üreticilerini uyardı.

Yaman, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle küçükbaş hayvan üreticilerinin bir yıl boyunca yetiştirdikleri hayvanları satmak için Kurban Bayramı'nı beklediklerini belirtti.

Bazen üreticilerin kötü niyetli kişiler tarafından kandırılıp bir yıllık emeklerinin ellerinden alındığını ifade eden Yaman, şunları kaydetti:

"Küçükbaş hayvan üreticilerimizin bir yıl boyunca bekledikleri Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Üreticilerimiz, yetiştirdikleri koyun ve keçileri kurban satış yerlerine getirmeye başladılar. Geçmişte yaşanan tecrübelerde bu günlerde piyasada sahte para ve karşılıksız çekle alışverişler yapılmaya çalışıldığı biliniyor. Üreticilerimiz aldıklara paraların sahte olup olmadığını kontrol etsin. Hayvanlarına değerinden fazla fiyat teklif edenlere şüpheyle yaklaşsınlar. Şüphelendikleri bir durumla karşılaştıklarında hemen polise ve jandarma ekiplerine haber versinler. Özellikle hayvan pazarı yoğunlaştığında ve gece hırsızlık olaylarına karşı daha dikkatli olsunlar. Kurban satarken belirlenen kurallara uysunlar. Hem kendilerini, hem de müşterilerini mağdur etmesinler."

Yaman, tüm üreticilere bol kazançlar diledi.