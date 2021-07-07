Yaman Ağırlar kimdir? Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar nereli, kaç yaşında?
7 Temmuz tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi de yayımlandı. Bu kapsamda Yaman Ağırlar kimdir? Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak edildi. Yaman Ağırlar daha önce nerelerde görev yaptı, görevi nedir? İşte Yaman Ağırlar'ın hayatı ve biyografisi...
Yaman Ağırlar kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yaman Ağırlar nerede görev aldı? Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar nereli, kaç yaşında? İşte Yaman Ağırlar'ın kariyeri!
YAMAN AĞIRLAR KİMDİR?
1969 Yılında Sakarya ilinde doğdu. 1987 yılında Polis Kolejinden, 1991 Yılında Polis Akademisinden mezun olarak sırası ile Ankara, Tunceli, Aksaray, Ankara illerinde çeşitli rütbelerde görev yaptı.
18 Temmuz 2017 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürü rütbesi ilePolis Başmüfettişliğine, 19.08.2017 tarihli Kararname ile Bitlis İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.
7 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan resmi gazete kararı ile Eskişehir Yeni Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.