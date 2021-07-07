Yaman Ağırlar kimdir? Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar nereli, kaç yaşında?

7 Temmuz tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi de yayımlandı. Bu kapsamda Yaman Ağırlar kimdir? Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak edildi. Yaman Ağırlar daha önce nerelerde görev yaptı, görevi nedir? İşte Yaman Ağırlar'ın hayatı ve biyografisi...