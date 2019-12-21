Yamalar, Ankaralı kadınların elinde sanat eserine dönüştü

21.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:00

Kumaşlar, kadınların elinde "kırkyama" yöntemiyle şekillendi. Ankaralı kadınlar, son yıllarda moda olan "kırkyama" yöntemiyle yaptıkları eserlerden oluşan bir sergi açtı. Yaklaşık 150 eserin bulunduğu sergi yoğun ilgi gördü.



Ankara'da kadınlar kırkyama yöntemini kullanarak ürettikleri eserlerden oluşan bir sergi açtı. Katılımcılara renk cümbüşü sunan sergi yoğun ilgi gördü.Sergide; kumaştan çeşitli ev tekstili, süs eşyası, kolye, tablolar ve oyuncağa kadar çeşitli ürün misafirlerin beğenisine sunuldu.



2012 yılından beri kırkyama eğitimi verdiğini söyleyen öğretmen Meltem Üredi, "Uzun yıllardır atölyemizde kırkyama yapmaya devam ediyoruz. 32 öğrencimiz var onlarla birlikte bu güzel sergiyi hazırladık. Bu sergide ev tekstiliyle ilgili pek çok ürün var. Yatak örtüleri, panolar, yastıklar, oyuncaklar ev tekstili ile ilgili kullanabileceğiniz pek çok ürünü burada sergiledik. Öğrencilerimiz emekli hanımlar var, çalışan arkadaşlarımız var. Emekli arkadaşlarımız hafta sonlarında ya da hafta içi akşam geliyorlar. Onlarla birlikte hem terapi yapıyoruz hem rehabilite oluyoruz hem kumaşlarımıza dokunuyoruz hem de güzel şeyler çıkarıyoruz. Herkes mutlu. Hayattan çaldıkları, dışarda her şeyi bıraktıkları burada mutlu güzel saatler yaşadıkları üç saat. Kendi dünyamız içinde ulaşmak istediğimiz pek çok insana ulaştık. Çokta güzel geri dönüşler aldık" diye konuştu.



Bir yıldır atölyede çalıştığını, iğne, iplik ve renklerle uğraşmanın büyük terapi olduğunu söyleyen Sema Argun, "Artık bir hobiden öteye geçiyor bizim yaptıklarımız. Alışılmışın çok dışında, beni en çok cezbeden o. Meltem hanım renklere fısıldayan bir kadın. Bu renkle, şu renk olur mu diye düşündüğünüz anda yapıyorsunuz ortaya dehşetli bir şey çıkıyor. ve bu enerji hepimize geçiyor. Emekliyim, torun bakıyorum. Cumartesi günleri de haftada bir gün kursa gidiyorum. Ben deşarj oluyorum, aklımı boşaltıyorum ve keyif alıyorum. En büyük terapi renklerle, iğneyle iplikle uğraşmak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA