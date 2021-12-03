Yamak: "Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"

GZT Giresunspor Kulüp Başkanvekili Nahid Yamak, Süper Lig'in 15. haftasında Pazar günü sahalarında Fatih Karagümrük ile oynayacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

GZT Giresunspor Kulüp Başkanvekili Nahid Yamak, Süper Lig'de son 3 haftada hiç gol yemeden deplasmanda 1 beraberlik, 1 galibiyet ve iç sahada da 1 galibiyet aldıklarını, iç saha avantajı ve taraftar desteğiyle Karagümrük engelini de kayıpsız geçmek istediklerini söyledi. Yamak, yaptığı açıklamada, "Son haftalarda çok iyi bir şekilde yukarılara doğru devam eden performansımız var. Oynadığımız futbolu artık skorlara yansıtmaya başladık. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanında 4-0, hafta içi ise kupada Ankara Demirspor'u 4-2'lik skorla mağlup ettik. Karagümrük maçından da iyi bir sonuç alarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Oyuncularımızın öz güveni, moral ve motivasyonu üst seviyede. Rakibimizi Giresun'da en güzel şekilde misafir edip, yeşil sahada güzel futbol, güzel bir sonuçla 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz. Bu zorlu ve kritik maça tüm taraftarlarımızı Çotanak Spor Kompleksi'nde takımımıza destek olmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - GİRESUN

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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