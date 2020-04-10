Yamaha Tenere 700'e Red Dot Tasarım Ödülü
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Yamaha, Otomobil

Yamaha Tenere 700'e Red Dot Tasarım Ödülü

Dünya çapında verilen en kapsamlı ve en prestijli tasarım yarışması olarak kabul edilen Red Dot Design Award, 2020 ‘tasarım ödülünü’ Yamaha Tenere 700’e verdi.

10.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:32
Yamaha Tenere 700'e Red Dot Tasarım Ödülü

Dünya çapında verilen en kapsamlı ve en prestijli tasarım yarışması olarak kabul edilen Red Dot Design Award, 2020 'tasarım ödülünü' Yamaha Tenere 700'e verdi.

İnovasyon, fonksiyonellik, kalite, ergonomi, kullanım kolaylığı ve çevresel uyum gibi kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilen tasarımlar, profesyonel ve dünya çapında alanlarında saygın bir üne sahip jüri tarafından değerlendirilerek ödüllendiriliyor.

Tenere 700'ün Ceramic Ice, Tech Black ve Competition White renk seçenekleri mevcut.

Tenere 700'ün 689 cc'lik 2 silindirli çapraz düzlem felsefesine sahip motoru, her koşula uygun gücü sağlıyor. Dünyanın en deneyimli ralli sürücülerinin fikirleri alınarak tasarlanan Tenere 700, üstün yol tutuşu ve çevikliği ile çok yönlü bir macera motosikleti. Tenere 700, 350 km üzerinde menzil potansiyeli sunan 16 litrelik yakıt deposuna sahip.

Zorlu arazilerde konforlu sürüşe imkan veren Tenere 700'ün dayanıklı, çift kızaklı boru tipi çelik şasisinin kompakt boyutları sürüşü kolaylaştırıyor. Dar bir gövdeye, ince yakıt deposuna ve maksimum sürücü çevikliğine izin veren düz bir seleye sahip olan Tenere 700, sürücünün otururken veya ayakta kullanımında, depoya tutunmasını sağlayarak daha güvenli sürüş olanağı sunuyor.

Doğada en karanlık yolları yüksek performansla aydınlatan 4 LED'li güçlü ve ikonik ön far tasarımı saf ralli tipi teknolojiyi vurguluyor. Sofistike arka süspansiyon, ister tek, ister yolculu ya da yük ile sürüşlerde, toprak yol veya otoban gibi farklı yol koşullarında keyifle sürüş yapma imkanı veriyor. Kompakt ralli stili gösterge paneli, gözleri yoldan veya patikadan ayırmadan tüm bilgilere kolaylıkla ulaşma imkanı veriyor. Kokpite yerleştirilen navigasyon cihazı ve akıllı telefonlar ise ekstra konfor yaşatıyor.

Kaynak: Carmedya.com

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