Yamaha Motor Türkiye hizmetlerini dijitale taşıdı Yamaha Motor Türkiye, hem Avrupa’daki gelişmeleri hem de Türkiye’deki mevcut durumu yakından takip ederek yeni hizmetlere odaklandı.

Müşteri deneyimi ve en iyi hizmeti sunmak için bayi ve servislerde yapılanmaya giden Yamaha, gerekli hijyen tedbirlerini alarak müşterilerinin taleplerini karşılamaya devam ediyor.

Garanti süreleri 3 ay uzatıldı

Müşteri deneyimini ve memnuniyetini tüm hizmet süreçlerinde ilk sıraya alan Yamaha Motor, bu süreçte motosiklet sahiplerine önemli bir destekte bulunuyor. Yamaha, garanti süresi dolmuş veya 1 Mart- 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında süresi dolmakta olan motosikletlerin fabrika ve uzatılmış garantilerini 3 ay daha uzatma kararı aldı. Garanti süreleriyle ilgili hizmet almak isteyen müşteriler, yerel kısıtlamalar kaldırıldığında randevu almak için yetkili Yamaha bayileriyle iletişime geçerek bu hizmetten faydalanabilecek.

Satın alınan veya servislerde bakımı yapılan motosikletler adrese teslim

Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever "bu sürece hızla adapte olarak aldığımız önlem ve hizmet yaklaşımlarıyla müşterilerimize mümkün olan en iyi KANDO deneyimini sunmaya devam edeceğiz. Yamaha olarak önceliğimiz bayilerimiz ve müşterilerimizin bu süreçten mümkün olduğunca en az etkilenmesini sağlamak. Salgının çıktığı ilk günden bu yana sağlık otoritelerinin bildirdiği tedbirleri tüm satış ve servis noktalarımızda uygulanması için gerekli uyarıları bayilerimize yaptık ve takip ediyoruz. Gerekli hijyen korumasını tüm Yamaha ailesinin uygulamasını istiyoruz. Motosiklet bir yaşam tarzı…2020'nin yeni modellerini heyecanla bekleyen müşterilerimiz var. Biz müşterilerimize en iyi hizmeti tüm koşullarda vererek aslında motivasyon yaratıyoruz. Yıllar içinde Kando felsefesinin bize verdiği müşteri odaklı yaklaşımımızla, müşterilerimize pek çok online hizmet veriyorduk. Müşterilerimizin ücretsiz olarak edinebileceği "My Garage" ve My Ride uygulamamızla hem ürünlerimizi incelemelerini hem de sürüş deneyimlerini paylaşmalarını sağlıyoruz. Hatta sektörde bir ilki gerçekleştirerek satın alınan veya servislerde bakımı yapılan motosikletleri müşterimizin adresine teslim ediyoruz" dedi. Cansever, ekonomik şartlar stabil hale gelinceye kadar oluşan maliyet artışlarını fiyatlara minimum düzeyde yansıtmaya çalışacaklarını ifade etti.

'My Garage' ve 'My Ride' uygulamaları

Erişim ve hizmetin daha çok dijitalleştiği bugünlerde Yamaha, 'My Garage' ve 'My Ride' uygulamalarıyla dijital deneyim sunuyor. Uygulamalar üzerinden modeller incelenebiliyor, interaktif olarak sürüş deneyimleri paylaşabiliyor. Özellikle "My Garage" uygulaması, Yamaha müşterilerine on-line deneyim sumak üzerine tasarlandı. Müşteriler ürünlerle ilgili tüm bilgilere ulaşıp, aksesuarları inceleyebiliyor, istedikleri bayiye teklif almak üzere taleplerini iletebiliyorlar. Bayiler de gelen talebe çok kısa bir sürede teklif sunabiliyor.

Tüm önlemleri alarak maksimum hizmet yaklaşımı

Yamaha, bayi, servis ve çalışanları ile bu süreçte tüm önlemleri alarak hizmet vermeye devam ediyor. Shovroomların periyodik ilaçlaması yapılıyor, tüm çalışanlar maske ve eldiven ile hizmet veriyor. Showroom ve servis karşılama banko ve masalarına sıvı el dezenfektanları ve galoşlar hazır bulunduruluyor. Tüm ürünleri teslimden önce ekstra dezenfekte eden Yamaha, bir çok önlem alarak maksimum hizmet kalitesiyle müşterilerine mümkün olan en iyi Kando deneyimini sunmaya devam ediyor.