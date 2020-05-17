Yamaha Kasko'da yüzde 50 indirim!
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Yamaha Kasko'da yüzde 50 indirim!

Yamaha yeni kampanyasıyla Yamaha Kasko’da yüzde 50’ye varan fiyat avantajı sunuyor.

Yamaha Kasko'da yüzde 50 indirim!
17.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:10

Yamaha yeni kampanyasıyla Yamaha Kasko'da yüzde 50'ye varan fiyat avantajı sunuyor.

Tüm Yamaha modelleri için geçerli bu fırsattan kaskosunu yenilemek isteyen ya da yeni kasko yaptırmak isteyenler Haziran sonuna kadar yararlanabilecek.

Haziran sonuna kadar tüm modellerde geçerli olacak yeni kampanyadan yararlanabilmek için en yakın yetkili Yamaha bayisi ile iletişime geçmek yeterli.

Kaynak: Carmedya.com

Manşet

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