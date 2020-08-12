HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Yamaçtepe evlerine yoğun ilgi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Belediye tarafından imara açılan ve şehrin en gözde yaşam alanı arasında gösterilen Yamaçtepe Mahallesi'ndeki, konutların satışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yamaçtepe evlerine yoğun ilgi
12.08.2020 16:33 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:47

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Belediye tarafından imara açılan ve şehrin en gözde yaşam alanı arasında gösterilen Yamaçtepe Mahallesi'ndeki, konutların satışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Temiz havası ile Gazianteplilerin yeni gözde yaşam alanlarından olan Yamaçtepe Mahallesi'ndeki konutlar yapılan şeffaf ihale ve korona virüs tedbirleri kapsamında sahiplerini bulurken, doğa ile iç içe şehrin gürültüsünden uzak bir yaşam tercih eden vatandaşlar buradan ev sahibi olabilmenin mutluluğunu yaşadılar.

Şahinbey Belediyesi tarafından Yamaçtepe Mahallesi yapılan 49 konutun satışına 497 dosya ile başvuru yapıldı. Emsallerinin milyonlarca liraya satıldığı Yamaçtepe Konutları kıyaslandığında oldukça uygun fiyatlara vatandaşlara satışa sunuldu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından oluşturulan Yamaçtepe Mahallesi şehrin en gözde yerlerinden birisi. Şehrin batı kısmından havanın ilk geldiği, bir tarafta Sof Dağının bir tarafta Yamaç Tepe Ormanı ve Burç Ormanı arasında kalan mahalle doğa ile iç içe yaşam imkanı sunuyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından imara açılarak yeniden yapılan Yamaçtepe Mahallesi 12 Milyon m2 alan üzerine kurulu, 120 bin kişinin yaşayacağı Yamaçtepe Mahallesi'ne 3 Milyon m2'nin üzerinde yol çalışması yapıldı ve çalışmalar hızla devam ediyor. Ayrıca Yamaçtepe Mahallesinin yanında bulunan Yamaçtepe Tabiat Parkı, Şahinbey Belediyesi tarafından kiralanarak, burada 120'ye yakın gencin konaklayabileceği, hoşça vakit geçirebileceği gençlik kampı yapılıyor. Ormanın diğer kalan kısmına ise vatandaşların piknik yapabilmeleri için oyun alanları, mangal yerleri ve oturma alanları yapılıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız Politika
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Politika
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada 3. Sayfa
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Barcelonalı bir futbolcu koronavirüse yakalandı Spor
Barcelonalı bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim Spor
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim
beIN SPORTS, cinsiyetçi söylemleri nedeniyle Melih Şendil'le yollarını ayırdı Spor
beIN SPORTS, cinsiyetçi söylemleri nedeniyle Melih Şendil'le yollarını ayırdı
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Erdoğan'ın 'IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi' sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! 'CHP Genel Başkanı kim olmalı?' sorusunda İnce sürprizi
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi
Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı
Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim
Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu
Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında kavga çıkınca kahvehane savaş meydanına döndü
Aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında kavga çıkınca kahvehane savaş meydanına döndü
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Tarihin kalbine hiltilerle daldılar
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Tarihin kalbine hiltilerle daldılar
Vaka sayılarının arttığı Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı
Vaka sayılarının arttığı Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Yaklaşık 7 aydır haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor
Yaklaşık 7 aydır haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ali Babacan Muharrem İnce Meral Akşener Aylin Nazlıaka
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Murat Dalkılıç Orhan Gencebay
Spor Can Bartu Caner Erkin Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Pkk Rusya Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Yamaçtepe evlerine yoğun ilgi - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 17:09:26. #1.15#
title