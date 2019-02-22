Yamaçtan Yuvarlanan İnek Kurtarıldı

Yamaçtan Yuvarlanan İnek Kurtarıldı

BARTIN'da, yamaçtan 5 metre yuvarlanarak dereye düşen inek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yamaçtan Yuvarlanan İnek Kurtarıldı

BARTIN'da, yamaçtan 5 metre yuvarlanarak dereye düşen inek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bartın'ın Doğaşı köyünde otlamaya bırakılan inek iddiaya göre yamaçtan yuvarlanarak 5 metre aşağıdaki bulunan dereye düştü. İneğin düştüğünü fark eden köylülerin ihbarı üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, derede bulunan ineği halat yardımıyla yukarıya çıkardı. Yola çıkarılan inek, veteriner kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.

- Bartın

Kaynak: DHA
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