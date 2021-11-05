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Yamaçtan yuvarlanan çobanın yardımına ambulans helikopter yetişti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yamaçtan yuvarlanan çobanın yardımına ambulans helikopter yetişti

Samsun'da satın almak istediği koçu yakalamak isterken yamaçtan yuvarlanarak yaralanan çobanın yardımına ambulans helikopter yetişti.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da satın almak istediği koçu yakalamak isterken yamaçtan yuvarlanarak yaralanan çobanın yardımına ambulans helikopter yetişti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Karapınar Tepe Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çobanlık yapan ve koyun sürüleri bulunan Abdulkerim E. (42), kendisi gibi çoban olup ormanlık alanda koyun otlatan arkadaşının yanına giderek koç satın almak istedi. Sürünün arasında bulunan satın almak istediği koçu yakalamak isteyen Abdulkerim E., yakaladığı koçun ürkerek kaçması üzerine yamaçtan aşağı yuvarlandı. Yaralanan ve Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan 5 çocuk babası çoban Abdulkerim E. için Samsun'dan Sağlık Bakanlığına bağı ambulans helikopter talep edildi. Ambulans helikopterle Vezirköprü ilçesinden Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Abdulkerim E., Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı. - SAMSUN

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