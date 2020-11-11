Yamaçtan kopan kaya parçası otomobilinin üzerine düşen ilaç mümessili hayatını kaybetti
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Yamaçtan kopan kaya parçası otomobilinin üzerine düşen ilaç mümessili hayatını kaybetti

11.11.2020 14:05 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:14
Yamaçtan kopan kaya parçası otomobilinin üzerine düşen ilaç mümessili hayatını kaybetti

Artvin'de seyir halindeyken aracının üzerine kaya parçası düşen 36 yaşındaki ilaç mümessili Onur Aslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Artvin'de seyir halindeyken aracının üzerine kaya parçası düşen 36 yaşındaki ilaç mümessili Onur Aslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Artvin-Yusufeli karayolunun Deriner 3 tüneli girişinde, Onur Aslan'ın kullandığı 34 CNN 037 plakalı otomobilin ön camına yamaçtan kopan kaya parçası düştü. Yamaçtan kopan kaya parçası seyir halindeki ilaç mümessili Onur Aslan'a isabet ederken olayda Onur Aslan ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Aslan, kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARTVİN

Yamaçtan kopan kaya parçası otomobilinin üzerine düşen ilaç mümessili hayatını kaybetti
Yamaçtan kopan kaya parçası otomobilinin üzerine düşen ilaç mümessili hayatını kaybetti
Yamaçtan kopan kaya parçası otomobilinin üzerine düşen ilaç mümessili hayatını kaybetti
Yamaçtan kopan kaya parçası otomobilinin üzerine düşen ilaç mümessili hayatını kaybetti
Yamaçtan kopan kaya parçası otomobilinin üzerine düşen ilaç mümessili hayatını kaybetti
Yamaçtan kopan kaya parçası otomobilinin üzerine düşen ilaç mümessili hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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