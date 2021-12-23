Yamaçtan kopan dev kaya parçası iki tırı kullanılmaz hala getirdi - Haberler
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Yamaçtan kopan dev kaya parçası iki tırı kullanılmaz hala getirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Artvin'in Hopa ilçesi tır parkında bulunan iki tırın üzerine yamaçtan kopan dev kaya parçası isabet etti.

ARTVİN (İHA) - Artvin'in Hopa ilçesi tır parkında bulunan iki tırın üzerine yamaçtan kopan dev kaya parçası isabet etti. Tır sürücüleri olay anında neye uğradığını şaşırırken, kaya parçası dorse bölümüne denk gelmesi büyük bir facianın önüne geçmiş oldu.

Olay; bugün saat 23.00 sıralarında Esenkıyı tır parkında meydana geldi. Sarp Sınır kasından geçmek için tır parkında sıra bekleyen iki tırın üzerine yamaçtan kolan kaya parçası düştü. Sürücüleri içinde olan tırların dev kaya parçası dorse bölümüne denk gelmesi büyük bir facianın önledi. Tırların birini çarpan daha sonra diğer tıra isabet ederek içinde sıkışan kaya parçası, iş makinesi yardımıyla tırın dorsesinden çıkartıldı. Kazada can kaybı olmazken iki tırda büyük hasar meydana geldi.

(Osman Emre Ergün-İHA)

Yamaçtan kopan dev kaya parçası iki tırı kullanılmaz hala getirdi

Yamaçtan kopan dev kaya parçası iki tırı kullanılmaz hala getirdi

Yamaçtan kopan dev kaya parçası iki tırı kullanılmaz hala getirdi

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