Yamaçtan düşen köpeği itfaiye kurtardı ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yamaçtan düşüp mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yamaçtan düşüp mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alaplı ilçesi Yeni Siteler Mahallesi'nde bir köpeğin yamaçtan aşağı düşerek mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın merdiveniyle köpeğin bulunduğu yere ulaştı. Çalılıkların arasından kurtarılarak aşağıya indirilen köpek, itfaiye erlerinin yanından bir an olsun ayrılmadı. İki gündür mahsur olan köpeğe yiyecek verildi.

Kaynak: DHA