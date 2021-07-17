Yamaçta manzara izlerken 30 metre yükseklikten düşüp, yaralandı
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Yamaçta manzara izlerken 30 metre yükseklikten düşüp, yaralandı

Yamaçta manzara izlerken 30 metre yükseklikten düşüp, yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Güncel

ADANA'da Çukurova Üniversitesi Balcalı Yerleşkesi'nde yaklaşık 30 metrelik yamaçtan düşen Mesut G., itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

ADANA'da Çukurova Üniversitesi Balcalı Yerleşkesi'nde yaklaşık 30 metrelik yamaçtan düşen Mesut G., itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Mesut G.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesindeki ÇÜ Balcalı Yerleşkesi'nde meydana geldi. Yamaç kenarından Seyhan Baraj Gölü'nü izleyen Mesut G., bir anda dengesini kaybedip, 30 metre yükseklikten düştü. Mesut G.'nin yardım çığlıklarını duyanlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, kurtarma aracının vincine bağlı sedye ile Mesut G.'nin düştüğü yere indi. Uzun uğraşlar sonucu düştüğü yerde sedyeye alınan Mesut G., yine vinç yardımıyla yukarıya çekildi. İtfaiye erleri tarafından düştüğü yerden kurtarılan Mesut G., ambulans ile ÇÜ Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 


Yamaçta manzara izlerken 30 metre yükseklikten düşüp, yaralandı
Yamaçta manzara izlerken 30 metre yükseklikten düşüp, yaralandı
Yamaçta manzara izlerken 30 metre yükseklikten düşüp, yaralandı
Yamaçta manzara izlerken 30 metre yükseklikten düşüp, yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci

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