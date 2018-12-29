Yamaçta Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Mersin'de dağ yamacında mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneğinin (AKUT) çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Erçel Mahallesi'nde çobanlık yapan Salih Gör, sabah saatlerinde keçilerini otlatmaya götürdü.

Kırsal bölgede bir süre hayvanları otlatan Gör, bir keçisinin kaybolduğunu fark etti.

AKUT'un Mersin ekibine ulaşan Gör, yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye ulaşan 5 kişilik AKUT Mersin ekibi, bölgede yaptığı araştırmada keçinin, bir yamaç kenarında mahsur kaldığını tespit etti.

Ekipler, bölgeye inerek çıkardığı keçiyi sahibine teslim etti.

Kaynak: AA