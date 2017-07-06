Yamaçta Mahsur Kalan Hayvanları Afad Kurtardı

Maçka ilçesinde yamaçta mahsur kalan 3 küçükbaş hayvan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şimşirli Mahallesi'nde bir vatandaşa ait iki oğlak ve bir koyun, yamaçta mahsur kaldı.



Bunun üzerine AFAD'a bağlı arama ve kurtarma teknisyenlerinden oluşan 4 kişilik ekip, olay yerine gelerek çalışma başlattı.



Dağcılık ekipmanlarıyla hayvanları bulundukları yamaçtan halatlarla kurtaran ekip, hayvanları sahibine teslim etti.