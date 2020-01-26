Yamaçlı Belediye Başkanı Altıntaş'tan Akay'a ziyaret

26.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:16

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Yamaçlı beldesi Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Altıntaş, Akay'ı ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Akay, Kayseri Şeker'in bölgedeki tarımsal ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında Altıntaş'a bilgi verdi.

Öte yandan bazı çiftçi ve oda üyeleri de Akay'a ziyarette bulundu.

Kaynak: AA