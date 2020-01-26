Yamaçlı Belediye Başkanı Altıntaş'tan Akay'a ziyaret
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Yamaçlı Belediye Başkanı Altıntaş'tan Akay'a ziyaret

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Yamaçlı beldesi Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

26.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:16
Yamaçlı Belediye Başkanı Altıntaş'tan Akay'a ziyaret

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi beldesi Belediye Başkanı Şaban , Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı 'ı ziyaret etti.

Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Altıntaş, Akay'ı ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Akay, Kayseri Şeker'in bölgedeki tarımsal ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında Altıntaş'a bilgi verdi.

Öte yandan bazı çiftçi ve oda üyeleri de Akay'a ziyarette bulundu.

Kaynak: AA
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