HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Yamaç paraşütüyle Denizli'den Eskişehir'e "rekor" uçuş

Milli paraşütçü Dora Göksal, Denizli'nin Çameli ilçesindeki Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti'nden havalanıp 9 saat 4 dakikalık uçuşla Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine inerek, Türkiye açık mesafe rekorunu kırdı.

Yamaç paraşütüyle Denizli'den Eskişehir'e
20.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:39

Milli paraşütçü Dora Göksal, Denizli'nin Çameli ilçesindeki Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti'nden havalanıp 9 saat 4 dakikalık uçuşla Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine inerek, Türkiye açık mesafe rekorunu kırdı.

Çameli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti'nde dün bir araya gelen 30 sporcu, uzun mesafe denemesi için havalandı.

Milli sporculardan Dora Göksal, gerçekleştirdiği 9 saat 4 dakikalık uçuşla Eskişehir Sivrihisar'a inerek yeni Türkiye açık mesafe rekorunun sahibi oldu.

Bu alandaki eski Türkiye rekoru, 2014'te Kahramanmaraş'tan Mardin'e paraşütle 343 kilometre uçan Hakan Akçalar'a aitti.

Milli sporcu Göksal, doğrusal 346,1 kilometre, genelde 356,4 kilometre uçarak Avrupa'da en uzun uçuş gerçekleştiren yamaç paraşütü sporcularından biri oldu.

Açıklamada, "Brezilya'nın ardından dünyada uçulan en uzun mesafe rekoruna sahip olan Çameli, bu başarı ile yamaç paraşütü sporları için en iyi uçuş alanı olduğunu ispat etti. Tüm sporcularımızı kutlar, Dora Göksal'ı tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Dora Göksal, 3 Temmuz'da havalandığı Çameli'de 198,65 kilometre ile Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) Üçgeni Türkiye rekorunu da kırmıştı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak yamaç paraşütünü önemsediklerini, sporculara ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını belirtti.

Sporcuların rekor denemesi ile ilgili güzel gelişmelerin yaşandığını anlatan İlker, "Uçuşlar GPS'le kaydediliyor. Bu uçuş kayıtlarının federasyona ulaştırılmasıyla tescil işlemleri yapılıyor. Bunları ayrıca FAI'ye gönderiyoruz. Dünya genelindeki sonuçlar, kategorilerinde değerlendirilerek sporcuların rekor uçuşları tescilleniyor. Yamaç paraşütünde başlanan yere dönme şeklindeki üçgen rekorunu kıran Dora Göksel, bu kez açık mesafe uçuşu rekor denemesinde büyük başarı elde etti. Sporcumuzu kutluyoruz. Uçuş kaydının ulaşmasıyla rekor tescillenecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor Ekonomi
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek Ekonomi
Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında...
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor Magazin
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var Magazin
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı Güncel
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu Magazin
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Böyle arkadaş olmaz olsun! Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı anlar kamerada
Böyle arkadaş olmaz olsun! Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı anlar kamerada
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
AK Parti'den Netflix açıklaması: Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler?
AK Parti'den Netflix açıklaması: Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler?
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
Elektrik akımına kapılan talihsiz genç, yaşamını yitirdi
Elektrik akımına kapılan talihsiz genç, yaşamını yitirdi
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü
3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ayasofya'nın mozaikleri perdeyle kapatılacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ayasofya'nın mozaikleri perdeyle kapatılacak
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fatih Sultan Zeydan Karalar Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Sıla Demet Akalın Huysuz Virjin Murat Dalkılıç
Spor Okan Buruk Adem Ljajic Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Ayasofya Beşiktaş Şampiyon Konyaspor
Şu an buradasınız: Yamaç paraşütüyle Denizli'den Eskişehir'e "rekor" uçuş - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 14:28:09. #1.15#
title