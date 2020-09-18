Yamaç paraşütüne bağlanan yatağa gökyüzünde uzandı
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Yamaç paraşütüne bağlanan yatağa gökyüzünde uzandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, özel olarak hazırlanan düzenekle paraşütüne bağladığı yatağa, yüzlerce metre yüksekte yattı.

Yamaç paraşütüne bağlanan yatağa gökyüzünde uzandı
18.09.2020 12:33 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:33

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, özel olarak hazırlanan düzenekle paraşütüne bağladığı yatağa, yüzlerce metre yüksekte yattı.

Kaval, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı ve Ulusky yamaç paraşütü pilotlarının desteğiyle paraşütüne bağladığı yatakla yaklaşık 800 metre yükseklikteki Yassıtepe'den atlayış yaptı.

Havada Alanya manzarası eşliğinde yatağa uzanan Kaval, kurduğu çalar saatin çalmasıyla Kleopatra Plajı'na iniş yaptı.

Kaval, gökyüzünde daha önce de tavla, okey oynamış, pijama ve terlik giyerek oturduğu koltukta televizyon izlemişti.

Kaynak: AA

AA Editörü - Mustafa Kurt
Mustafa Kurt
AA Editörü
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