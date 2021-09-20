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Yamaç paraşütünde metrelik piton döner ziyafeti

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Güncel

Yamaç paraşütünde metrelik piton döner ziyafeti Adana'da 500 metre havada metrelik piton döner hazırlayıp yediler Adanalı dönerci Mehmet İkram Taş: "Ne kadar zorda olsa çok güzel bir duyguydu" Adana'da bir tavuk dönerci, yamaç paraşütünde tescilli metrelik 'piton döneri' hazırlayarak yedi.

Yamaç paraşütünde metrelik piton döner ziyafeti

Adana'da 500 metre havada metrelik piton döner hazırlayıp yediler

Adanalı dönerci Mehmet İkram Taş:

"Ne kadar zorda olsa çok güzel bir duyguydu"

ADANA - Adana'da bir tavuk dönerci, yamaç paraşütünde tescilli metrelik 'piton döneri' hazırlayarak yedi.

Seyhan ilçesinde dönercilik yapan Mehmet İkram Taş, bilinen dönerlere farklılık katarak 1 buçuk metrelik tavuk döner üretti. Ekmeğin içerisine tablacı salatası koyduktan sonra dışını ise çeşitli peynirlerle harmanlayan Taş, bu dönere ise tescil alarak 'piton döner' adını koydu.

Farklılık oluşturmak için Taş, eğitmen Tuna Emrah Gök eşliğinde yamaç paraşütünde kurduğu düzenekle metrelik döneri hazırladı. Yaklaşık 1 saat 500 metre havada kalan Taş, döneri hazırlayıp Gök ile birlikte yedi. Taş'ın kaydedip paylaştığı görüntüler ise sosyal medyada ilgi gördü.

Mehmet İkram Taş, "Bir aksiyon olsun dedik. Hep karada yapıyorduk bu seferde havada yapalım dedik. Ne kadar zorda olsa çok güzel bir duyguydu. Anlatılmaz, yaşanır derler ya öyle bir şeydi. Havada ortalama 1 saat kaldık, döneri hazırlamam da 30 dakika sürdü. Farklı bir duygu. Zorlansak da her şeye değer. Havada piton döner yemek çok güzel bir duyguydu" diye konuştu.

Yamaç paraşütünde metrelik piton döner ziyafeti

Yamaç paraşütünde metrelik piton döner ziyafeti

Yamaç paraşütünde metrelik piton döner ziyafeti

Yamaç paraşütünde metrelik piton döner ziyafeti
İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Son Dakika Haberleri
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