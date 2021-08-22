YAMAÇ PARAŞÜTÜNDE HAMBURGER PİŞİRİP YEDİLER
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YAMAÇ PARAŞÜTÜNDE HAMBURGER PİŞİRİP YEDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da aşçı Yiğit Uğur Aydal ile pilot Onur Avcu, gerçekleştirdikleri yamaç paraşütü uçuşunda hamburger hazırlayıp yedi.

ADANA'da aşçı Yiğit Uğur Aydal ile pilot Onur Avcu, gerçekleştirdikleri yamaç paraşütü uçuşunda hamburger hazırlayıp yedi.

Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'nde bulunan Seyhan Baraj Gölü kenarında yamaç paraşütü uçuşu yapmak isteyen aşçı Yiğit Uğur Aydal, pilot Onur Avcu ile görüştü. Sıradan bir uçuş yapmak istemediğini belirten Avcu, Aydal'dan havada hamburger hazırlamasını istedi. Hamburger köftelerine, vakumlu poşet içerisinde kaynayan suyla ısıl işlem uygulayan Aydal daha sonra döküm tava, pürmüz, köfte, domates, peynir, marul, turşu gibi malzemeleri yanına alarak Avcu ile uçuşa başladı. Ortalama 400-600 metrede uçuş yapan Aydal, pürmüz yardımıyla döküm tavayı kızdırdıktan sonra üzerine köfteleri yerleştirerek kızartmaya başladı. Aydal, köftelerin üzerine koyduğu çedar peynirlerini de pürmüzle eritti. Yaklaşık 35 dakika süren uçuşta Aydal, sos ve diğer malzemelerle hazırladığı hamburgeri, pilot Avcu ile birlikte yedi.

Aydal, sıra dışı bir uçuş yaptıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Avcu ise yamaç paraşütü atlayışı yapmak isteyenlere, uçuşu daha keyifli hale getirmek için sıra dışı önerilerde bulunduğunu kaydetti.

YAMAÇ PARAŞÜTÜNDE HAMBURGER PİŞİRİP YEDİLER
YAMAÇ PARAŞÜTÜNDE HAMBURGER PİŞİRİP YEDİLER
YAMAÇ PARAŞÜTÜNDE HAMBURGER PİŞİRİP YEDİLER
YAMAÇ PARAŞÜTÜNDE HAMBURGER PİŞİRİP YEDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Serdar Ortaç Aleyna Tilki Davut Güloğlu
Spor Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
YAMAÇ PARAŞÜTÜNDE HAMBURGER PİŞİRİP YEDİLER - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 20:07:38. #1.16#

title