Yamaç Paraşütünde Dostum Farkı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yamaç Paraşütünde Dostum Farkı

Bültenler - Haberler | Güncel
Yamaç Paraşütünde Dostum Farkı

Türkiye Yamaç Paraşütü 2021 Hedef Şampiyonası 4. Etap yarışmasında İnegöl Belediyesi DOSTUM takımı adına yarışan Kemal Kumral genel klasmanda 3'üncü oldu.

İNEGÖL (Bültenler) - Kulüp sıralamasında ise DOSTUM takımı 2'ncilik kürsüsüne çıktı.

Türkiye Yamaç Paraşütü 2021 Hedef Şampiyonası 4. Etap yarışması 17-19 Eylül tarihlerinde Burdur'da gerçekleştirildi. Şampiyonanın 4. Etabında İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM Yamaç Paraşütü takımı da katıldı. DOSTUM adına şampiyonada; Kemal Kumral, Anıl Doruk, Yılmaz Bedir ve antrenör İbrahim Dinçer yer aldı.

DOSTUM 2'NCİLİK KÜRSÜSÜNDE

Zorlu mücadelelere sahne olan şampiyonada İnegöl Belediyesini temsil eden DOSTUM sporcusu Kemal Kumral, genel klasman kategorisinde 3'üncü olarak kürsüde yerini aldı. Kumral, kupayı İnegöl adına kaldırdı. Kulüpler klasmanında da DOSTUM takımı 2'ncilik kürsüsünde yerini alarak çok az puan farkıyla birinciliği kaçırdı.

Şampiyona sonucunda Genel Klasmanda; Bursa adına yarışan Kerem Dinçer 1'inci oldu. Adana'dan Mustafa İri 2'nciliği elde ederken, DOSTUM sporcusu Kemal Kumral ise sıralamada 3'üncü sırada yer aldı. Kadınlar klasmanında da; 1. Kayseri'den Özlem Bağ, 2. Erzincan'dan Kübra Cengiz, 3'üncü Bursa'dan Aleyna Özel oldu. Kulüpler sıralamasında 1'inci Adana Hava Sporları Kulübü olurken, 2'nci İnegöl Belediye Spor Kulübü Dostum takımı oldu. 3'üncülüğü ise Bursa Gökyüzü Hava Sporları Kulübü elde etti.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
TEKNOFEST kapılarını açtı

TEKNOFEST kapılarını açtı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabulü sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabulü sona erdi

 Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'u kabul ediyor

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'u kabul ediyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin İrem Derici Mehmet Ali Erbil Burak Yamantürk
Spor Nihat Özdemir Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Mahmut Özer Rüya Tabirleri Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yamaç Paraşütünde Dostum Farkı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 17:34:49. #1.12#