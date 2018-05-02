Yamaç Paraşütü Yaparken Düşen 2 Kişiyi Akut Kurtardı
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Yamaç Paraşütü Yaparken Düşen 2 Kişiyi Akut Kurtardı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütüyle havalandıktan sonra mecburi iniş yaparak ağaçlara takılarak düşen ve mahsur kalan 2 kişi, AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yamaç Paraşütü Yaparken Düşen 2 Kişiyi Akut Kurtardı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütüyle havalandıktan sonra mecburi iniş yaparak ağaçlara takılarak düşen ve mahsur kalan 2 kişi, AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ne 19 kilometre uzaklıkta ve bin 650 metre rakımlı Cebel-i Reis Dağı'ndaki yamaç paraşütü parkurundan önceki gün akşam saatlerinde havalanan 2 kişi hava şartlarından dolayı bir süre uçtuktan sonra inmek istedi. Rüzgar sert esmesinden dolayı dengede kalamayan ikili iniş yaptığı sırada ağaçlara takıldı ardından sert şekilde çalılık alana düştü. Ormanda mahsur kalan 2 kişinin bilgisine ulaşan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Alanya ekipleri harekete geçti. Kazazedelerin bulunduğu bölgeye yaklaşık 45 dakika içinde giden ekipler, kurtarma çalışmalarına başladı. İkili, sağlık kontrolü yapıldıktan sonra mahsur kaldıkları bölgeden çıkartılarak, AKUT ekipleri tarafından yetkililere teslim edildi. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - ANTALYA

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