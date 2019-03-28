Yamaç Paraşütü ve Hava Araçlarına İzin Şartı

Samsun'da yamaç paraşütü ve hava araçlarına izin şartı getirildi.

Samsun sınırlan içerisinde yapılacak turizm amaçlı sportif faaliyetlerin yapılacağı parkur alanları, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği kapsamında belirtilen usul esaslar çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü parkur alanlarında yapılmasının sağlanması, izinli faaliyetlerin aralıklarla denetlenmesi, izinsiz faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmemesi, Samsun Valiliği olurları ile karara bağlanıp İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü web adresinde yayımlanarak ilan edildi.

Samsun Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Samsun hava sahasında yamaç paraşütü ve paramotor vb. (tandem, yamaç paraşütü, yelkenkanat, motorlu/motorsuz çok hafif hava aracı, motorlu yamaç paraşütü) hava araçları ile yapılan sportif amaçlı uçuşların son zamanlarda artması nedeniyle, ilgili kişi ve işletmelerin uyması gereken kurallar her türlü uçuş izin talebi ve talep edilen sürelerin kullanılması usul ve esaslar ile bu esaslara uymayanlar hakkında bazı tedbirlerin alınması te izinsiz uçuşların engellenmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci ve 66'ncı maddeleri gereği Samsun Valiliği'nce bir karar alınması yayımlanması zorunlu hale gelmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu karar, Samsun'da yapılan motorlu ve motorsuz çok hafif hava araçları (ÇHHA-yelkenkanat, yamaç paraşütü uçuş faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesine ilişkin usul ve esasları. Uçuş faaliyetlerinin standartlarını ve prensiplerini, uçuşların bu standartlara ve prensiplere uygun olarak güvenli bir şekilde yapılması esaslarını, bu faaliyetlerden sorumlu kurum ve kuruluşların görev ve yetkileri ile çalışma usullerini kapsar" ifadeleri kullanıldı.

Samsun sınırlan içerisinde yapılacak turizm amaçlı sportif faaliyetlerin yapılacağı parkur alanları hakkında da bilgi verilirken, "23 Şubat 2011 tarih ve 27855 saylı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği kapsamında belirtilen usul esaslar çerçevesinde İl Kültür Turizm Müdürlüğü parkur alanlarında yapılmasının sağlanması, izinli faaliyetlerin aralıklarla denetlenmesi, izinsiz faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmemesi, 24 Ocak 2019 tarihli valilik olurları ile karara bağlanmış İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü web adresinde (www.samsunkulturturizm.gov.tr) yayınlanarak ilan edilmiştir" açıklamasında bulunuldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA