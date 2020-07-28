HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Yamaç paraşütü sporcuları bu kez uçuş alanları tespit etmek için atladı

Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü sporcuları Mustafa Yılmaz, Sedat Kurt, Sinan Temur ve Murat Günher, Gençlik ce Spor İl Müdürlüğünün daveti üzerine Artvin'e gelerek uçuş alanları belirlemek için atlayış yaptılar.

Yamaç paraşütü sporcuları bu kez uçuş alanları tespit etmek için atladı
28.07.2020 10:49 | Son Güncelleme: 28.07.2020 10:53

Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü sporcuları Mustafa Yılmaz, Sedat Kurt, Sinan Temur ve Murat Günher, Gençlik ce Spor İl Müdürlüğünün daveti üzerine Artvin'e gelerek uçuş alanları belirlemek için atlayış yaptılar.

Artvin Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, yamaç paraşütü sporunun yapılması için uçuş alanlarını tespit etmek ve değerlendirmek üzere, Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü sporcuları Mustafa Yılmaz, Sedat Kurt, Sinan Temur ve Murat Günher'i Artvin'e davet etti. Doğal güzellikleri ve Alpler'i aratmayan dağları ile meşhur Artvin ve ilçelerindeki uçuş tepelerini inceleyen sporcular, yamaç paraşütü sporuna uygun çok sayıda tepe olduğunu tespit ettiler. Şavşat İlçesi Kemere Tepsinden Ciritdüzü köyüne uçuş gerçekleştirdiler ve uçuşun ve tepenin verilerini uluslararası uçuş kayıt sistemine eklediler.

Bölge doğasından ve uçuş güzelliğinden memnun kalan sporcular yakın zamanda tekrar uçuş için gelmek istediklerini söylediler. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı Güncel
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı Güncel
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti Güncel
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı Ekonomi
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz Dünya
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti Magazin
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Gözü dönmüş saldırgan, girdiği büfede iş yeri sahibine çivili kalasla vurdu
Gözü dönmüş saldırgan, girdiği büfede iş yeri sahibine çivili kalasla vurdu
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Meral Akşener'den Ali Erbaş'a Atatürk tepkisi: Yazıklar olsun size
Meral Akşener'den Ali Erbaş'a Atatürk tepkisi: Yazıklar olsun size
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı
2 binden fazla erkeği jigolo olma vaadiyle kandırdılar! Bilgisayarı inceleyen polis gördüklerine inanamadı
Erdoğan müjdesini vermişti! Milyonlarca öğrencinin burs ve kredi ödemeleri bugün başladı
Erdoğan müjdesini vermişti! Milyonlarca öğrencinin burs ve kredi ödemeleri bugün başladı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: İrfan Buz, futbolcular döver diye Özer'i otobüse almamış
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: İrfan Buz, futbolcular döver diye Özer'i otobüse almamış
Bankadan çektiği hatalı basım 100 TL'yi satışa çıkaran genç, gelen parayla hayır yapacak
Bankadan çektiği hatalı basım 100 TL'yi satışa çıkaran genç, gelen parayla hayır yapacak
Ankara'da Suriye uyruklu kiracı, ev sahibini bıçakla yaraladı
Ankara'da Suriye uyruklu kiracı, ev sahibini bıçakla yaraladı
İzmir'de takla atan araç, diğer 8 aracı biçti, 1 kişi ölümden döndü! O anlar kamerada
İzmir'de takla atan araç, diğer 8 aracı biçti, 1 kişi ölümden döndü! O anlar kamerada
Beşiktaş, Kasımpaşalı Fode Koita'nın menajeri ile tesislerde görüştü
Beşiktaş, Kasımpaşalı Fode Koita'nın menajeri ile tesislerde görüştü
Akrabalar arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti
Akrabalar arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti
Galatasaray, Kaan Ayhan'a 1 milyon euro maaş teklif etti
Galatasaray, Kaan Ayhan'a 1 milyon euro maaş teklif etti
Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı
Pınar Gültekin cinayetinde "zanlıya keşif yaptırılsın" talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı
Son Dakika: Altın dün olduğu gibi bugüne de rekorla başladı
9 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan anne, Müge Anlı'nın canlı yayınında sinir krizi geçirdi
9 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan anne, Müge Anlı'nın canlı yayınında sinir krizi geçirdi
Oyuncu Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine girdi
Oyuncu Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Haydar Akar İlhan Cihaner Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Dilan Çıtak Huysuz Virjin Michael Jackson
Spor Okan Buruk Caner Erkin Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Dha Ağustos Instagram Türk Lirası
Şu an buradasınız: Yamaç paraşütü sporcuları bu kez uçuş alanları tespit etmek için atladı - Artvin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 11:21:10. #1.15#
title