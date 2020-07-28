Yamaç paraşütü sporcuları bu kez uçuş alanları tespit etmek için atladı Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü sporcuları Mustafa Yılmaz, Sedat Kurt, Sinan Temur ve Murat Günher, Gençlik ce Spor İl Müdürlüğünün daveti üzerine Artvin'e gelerek uçuş alanları belirlemek için atlayış yaptılar.

Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü sporcuları Mustafa Yılmaz, Sedat Kurt, Sinan Temur ve Murat Günher, Gençlik ce Spor İl Müdürlüğünün daveti üzerine Artvin'e gelerek uçuş alanları belirlemek için atlayış yaptılar.

Artvin Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, yamaç paraşütü sporunun yapılması için uçuş alanlarını tespit etmek ve değerlendirmek üzere, Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü sporcuları Mustafa Yılmaz, Sedat Kurt, Sinan Temur ve Murat Günher'i Artvin'e davet etti. Doğal güzellikleri ve Alpler'i aratmayan dağları ile meşhur Artvin ve ilçelerindeki uçuş tepelerini inceleyen sporcular, yamaç paraşütü sporuna uygun çok sayıda tepe olduğunu tespit ettiler. Şavşat İlçesi Kemere Tepsinden Ciritdüzü köyüne uçuş gerçekleştirdiler ve uçuşun ve tepenin verilerini uluslararası uçuş kayıt sistemine eklediler.

Bölge doğasından ve uçuş güzelliğinden memnun kalan sporcular yakın zamanda tekrar uçuş için gelmek istediklerini söylediler. - ARTVİN

Kaynak: İHA