Yamaç paraşütü pilotu, paraşütüne bağladığı motosikletle Pamukkale semalarında uçuş yaptı

Yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, paraşütüne bağladığı motosikletle Pamukkale'nin beyaz travertenleri üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, paraşütüne bağladığı motosikletle Pamukkale'nin beyaz travertenleri üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Denizli'de yaşayan ve daha önce de paraşütte tavla ve okey oynayarak, koltukta televizyon seyrederek uçuşlar yapan 29 yaşındaki Kaval, Pamukkale'deki Dinamit Tepesi Yamaç Paraşütü Pistinden motosikletiyle uçma denemesi yaptı.

Paraşüte bağladığı motosiklete binerek havalanan Kaval, yaklaşık 20 dakika süren uçuşunda travertenlerin üzerinde aksiyon kamerasıyla kayıt yaptı ve Kocaçukur mevkisine indi.

Kaval, AA muhabirine, aile mesleği olan aşçılığı bırakıp çocukluk hayalinin peşinden koştuğunu, havada ilginç uçuşları denemeyi çok sevdiğini, yaptığı çok sayıda uçuşla turizm merkezlerinin tanıtımına da katkı vermeyi amaçladığını ifade etti.

Herkesin hayatında bir kez bile olsa Pamukkale'yi görmesi gerektiğini, özellikle yamaç paraşütünden görülen manzaranın muhteşem olduğunu kaydeden Kaval, "Havada kendimi kuşlar gibi özgür ve huzurlu hissediyorum. İlk başta ailem çok kızıyordu. 'Uçup ne yapacaksın, paraşüt işini bırak' diyorlardı. Ama bugüne kadar hep hayallerimin peşinde koştum. Yamaç paraşütünü de hiç bırakmadım. En sonunda başardığımı görünce herkes anladı." dedi.

Kaval, daha önce de paraşütte tavla ve okey oynadığını, koltukta televizyon izlediğini, mangal yaktığını, Türk kahvesi pişirdiğini ve röportaj yaptığını belirtti.

Fethiye'den aldığı motosikletle uçma fikrini hayata geçirmek için bir süredir çalıştığını anlatan Kaval, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk önce motoru bağlayıp uçacaktım. Sonra arkasına eklediğim pervane sayesinde hem karada hem de havada gitmesini sağladım. Motordan aldığım gücü el emeğiyle yaptığım pervaneye aktardım. Böylece havada itiş kuvveti sağladı. Bu da benim uçuş süremi uzattı. Pamukkale travertenleri üzerinde motorla uçmak benim için bambaşka bir şeydi. Görenler koşa koşa yanıma gelerek 'İlk defa motosikletin uçtuğunu gördük' dediler. Pamukkale'yi de dünyaya tanıttığım için mutluyum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek