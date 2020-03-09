Yamaç paraşütü pilotu, Dünya Kadınlar Günü'nde annesini uçurdu
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Dünya Kadınlar Günü, İskenderun, Güncel

Yamaç paraşütü pilotu, Dünya Kadınlar Günü'nde annesini uçurdu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, yamaç paraşütü pilotu İlker Özgüven, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla annesi Meral Özgüven'i (57) uçurarak, kutlama yaptı.

09.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:58
Yamaç paraşütü pilotu, Dünya Kadınlar Günü'nde annesini uçurdu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, yamaç paraşütü pilotu İlker Özgüven, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla annesi Meral Özgüven'i (57) uçurarak, kutlama yaptı. 

Yıllardır profesyonel yamaç paraşütü pilotluğu yapan İlker Özgüven, 3 çocuk sahibi annesi Meral Özgüven'e, Dünya Kadınlar Günü'nde yamaç paraşütüyle atlama deneyimi yaşattı. Meral Özgüven, oğlu İlker Özgüven ile Amanoslar'ın zirvesinden İskenderun'un üzerinde uçtu. Meral Özgüven, yamaç paraşütü yapmanın, tarifsiz mutluluk olduğunu söyledi. İlker Özgüven ise "Hayattaki en değerli varlığım annem ile birlikte uçarak, yamaç paraşütü sporunun ne kadar güvenli ve eğlenceli olduğuna dikkat çektik. Annem başta olmak üzere tüm kadınların günlerini kutluyorum" dedi.


Kaynak: DHA

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