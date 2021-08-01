Yamaç paraşütü merkezi Babadağ, Kurban Bayramı'nda 16 bin kişiyi ağırladı
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Yamaç paraşütü merkezi Babadağ, Kurban Bayramı'nda 16 bin kişiyi ağırladı

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü.

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turiste unutamayacakları heyecanlı dakikalar yaşatıyor.

Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in etkileyici manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Adrenalin tutkunu tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle farklı bir deneyimi tecrübe ediyor.

Kurban Bayramı tatilinde teleferikle 16 bin kişinin çıktığı Babadağ'dan 9 bin tatilci yamaç paraşütü uçuşu yaptı.

"Tesise her geçen gün talep artıyor"

Babadağ Teleferik Genel Müdürü Cengiz Koçak, AA muhabirine, bayram tatilinde yaşanan yoğunluğun memnun edici olduğunu söyledi.

Fethiye'nin bünyesinde barındırdığı tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini mutlu ettiğini vurgulayan Koçak, "Bölgede bulunan Babadağ, Ölüdeniz, Göcek koyları, Çalış Plajı, Kelebekler Vadisi, Kayaköy gibi alanlar artık herkesin gelmek görmek istediği noktalar haline geldi." dedi.

Koçak, cazibe merkezi olan Babadağ'a yapılan teleferiğin bölgeye ilerleyen zamanlarda daha fazla yerli ve yabancı misafir çekeceğini dile getirdi.

Teleferik tesisinin bayram tatilinde misafirlerine Ölüdeniz ve Fethiye manzaralı bir yolculuk sunduğunu belirten Koçak "Tesis yeni hizmete başlamasına rağmen her geçen gün talep artıyor. Yıl sonuna kadar teleferikle 250 bin yolcu taşımayı hedefliyoruz. Salgının tamamen hayatımızdan çıkması durumunda da bu sayılar daha da artacak." diye konuştu.

"Herkesi eşsiz manzarada unutamayacakları bir yolculuğa çıkarmak istiyoruz"

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akçay, bayram süresince yaşanan yoğunluğun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Bayramın ardından yamaç paraşütü yapmak isteyenlerin taleplerinin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Akçay, şöyle konuştu:

"Salgın nedeniyle herhangi bir kapanma olmazsa uçuşlarımız devam edecek. Gelen taleplere baktığımız zaman sezonun kasım sonuna kadar uzayacağını düşünüyoruz. Fethiye, iklimiyle kış aylarında da zaman zaman bize uçuş yapma imkanı sunuyor. Tecrübeli yamaç paraşütü pilotlarımızla herkesi eşsiz manzarada unutamayacakları bir yolculuğa çıkarmak istiyoruz."

Yamaç paraşütü merkezi Babadağ, Kurban Bayramı'nda 16 bin kişiyi ağırladı
Yamaç paraşütü merkezi Babadağ, Kurban Bayramı'nda 16 bin kişiyi ağırladı
Yamaç paraşütü merkezi Babadağ, Kurban Bayramı'nda 16 bin kişiyi ağırladı
Yamaç paraşütü merkezi Babadağ, Kurban Bayramı'nda 16 bin kişiyi ağırladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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