Yamaç paraşütü ile bayraklı 23 Nisan kutlaması
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Yamaç paraşütü ile bayraklı 23 Nisan kutlaması

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sınırlı kutlamaları kapsamında, yamaç paraşütü pilotu Celal Akbulut tarafından bayraklı uçuş ile 23 Nisan kutlaması yapıldı.

23.04.2020 19:26 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:26
Yamaç paraşütü ile bayraklı 23 Nisan kutlaması

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sınırlı kutlamaları kapsamında, yamaç paraşütü pilotu Celal Akbulut tarafından bayraklı uçuş ile 23 Nisan kutlaması yapıldı.

Simav'ın bin 760 metre yüksekliğindeki Aksu take off'dan uçuş gerçekleştirilen yamaç paraşütü pilotu Akpınar, havada dev Türk Bayrağı açarak 23 Nisan kutlaması etkiliğine damgasını vurdu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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