Kırklareli'nde 2'ncisi düzenlenen "Kırklareli Yamaç Paraşütü Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.



Kofçaz ilçesine bağlı Elmacık köyünde oluşturulan sahada yaklaşık 40 yamaç paraşütü pilotu bir araya geldi.

Festivalin koordinatörü ve yamaç paraşütü pilotu Mete Gökçadır, yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin yamaç paraşütüne son derece elverişli olduğunu söyledi.

Festivalin bu yıl 2'ncisini düzenlediklerini belirten Gökçadır, yamaç paraşütü uçuşlarının hem pilotlara hem de izleyicilere keyif yaşattığını ifade etti.



Kırklareli'nin artık yamaç paraşütü ile keşfedilmeye başlandığını anlatan Gökçadır, herkesi uçuşları izlemeye davet etti.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser ise geçen yıl bölgede üç farklı alanda kalkış alanı hazırlandığını bildirdi.



Oluşturulan kalkış ve iniş alanları arasında 250 metre irtifa alanı bulunduğunu aktaran Eser, yamaç paraşütü sporuna yeni başlayacak sporcular için de uygun eğitim alanları bulunduğunu kaydetti.



Eser, bölgenin İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla yoğun ilgi beklediklerini sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından 40 yamaç paraşütü pilotu gösteri uçuşu gerçekleştirdi.



Havanın sıcak olması ve rüzgar bulunmaması nedeniyle birçok pilot kalkış yapmakta zorluk yaşadı.



Bazı pilotlar ise kalkış sırasında ufak kazalar yaşadı. Paraşütleri ağaçlara takılanlara Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yardım etti.



Pilotların zor anlar yaşadığını gören bazı vatandaşlarda zaman zaman korkulu anlar yaşadı.