Yamaç paraşütçüsünü JAK timleri kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yamaç paraşütçüsünü JAK timleri kurtardı

Yamaç paraşütçüsünü JAK timleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ünlü yamaç paraşütü alanı Babadağ'da tekli atlayış yapan bir kişi Kirme Mevki'nde düşerek yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ünlü yamaç paraşütü alanı Babadağ'da tekli atlayış yapan bir kişi Kirme Mevki'nde düşerek yaralandı. Yaralı paraşütçüyü Jandarma Arama Kurtarma timleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, dünyaca ünlü yamaç paraşüt alanı Babadağ pistinde, 23 yaşındaki M.I.E (tekli) atlayış hazırlıklarını tamamladıktan sonra uçuş yaptı.

Bir süre uçtuktan sonra Faralya Mahallesi Kirme Mevkine düştüğü ihbarı alındı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

JAK timi tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralı paraşütçü sağlık ekiplerine teslim edildi. Şahsın belinde ve bacak bölgelerinde kırıklar olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

(Murat Yalçın/İHA)

Yamaç paraşütçüsünü JAK timleri kurtardı
Yamaç paraşütçüsünü JAK timleri kurtardı
Yamaç paraşütçüsünü JAK timleri kurtardı
Yamaç paraşütçüsünü JAK timleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kendisini eleştiren kişiyi arayıp 12 dakika boyunca küfreden Fethiye Belediye Başkanı'na suç duyurusu
Kendisini eleştiren kişiyi arayıp 12 dakika boyunca küfreden Fethiye Belediye Başkanı'na suç duyurusu
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında suç duyurusu! Kendisini eleştiren vatandaşa 12 dakika boyunca küfrettiği iddia edildi
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında suç duyurusu! Kendisini eleştiren vatandaşa 12 dakika boyunca küfrettiği iddia edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Aliya İzzetbegoviç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Deniz Akkaya Derya Şensoy
Spor Diego Marcao Muslera Salih Uçan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yamaç paraşütçüsünü JAK timleri kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 14:58:52. #1.16#

title