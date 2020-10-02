Yamaç paraşütçülerinin mekanı 'Hasan Dağı'nda çevre düzenlemesi yapılacak
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Yamaç paraşütçülerinin mekanı 'Hasan Dağı'nda çevre düzenlemesi yapılacak

02.10.2020 14:21 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:25
Yamaç paraşütçülerinin mekanı 'Hasan Dağı'nda çevre düzenlemesi yapılacak

Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki 1300 rakımlı Hasan Dağı, yamaç paraşütü tutkunlarının uğrak yeri haline gelirken, paraşütçülerle bir araya gelen İlçe Kaymakamı Efecan Şahin, bölgenin turizm potansiyelinin arttırılması için bu alanda çevre düzenlemesi ve projelendirme yapılması hususunda...

Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki 1300 rakımlı Hasan Dağı, yamaç paraşütü tutkunlarının uğrak yeri haline gelirken, paraşütçülerle bir araya gelen İlçe Kaymakamı Efecan Şahin, bölgenin turizm potansiyelinin arttırılması için bu alanda çevre düzenlemesi ve projelendirme yapılması hususunda gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Çeşitli illerden Bilecik'in Gölpazarı ilçesine gelen macera tutkunları, traktörlerle veya alana uygun araçlarla yaklaşık yarım saatlik yolculuğun ardından tepeye ulaşıyor. Paraşütle atlamaya çok uygun Hasan Dağından paraşütçüler dikine 600 metre irtifalar alabiliyorlar.

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, Çengeller Köyünde bulunan ve paraşütçülerin son zamanlarda ilgi odağı haline gelen Hasan Dağında incelemelerde bulundu. 1300 rakımlı Hasan Dağının tepesinden yamaç paraşütüyle atlayan vatandaşımızla sohbet eden Kaymakam Şahin, Hasan Dağının termik akışı ve eşsiz doğasıyla yamaç paraşütçülerin ilgi odağı olduğunu belirtti. Kaymakam Şahin, ayrıca bölgenin turizm potansiyelinin arttırılması için bu alanda çevre düzenlemesi ve projelendirme yapılması hususunda gerekli çalışmaların yapılacağını da söyledi. - BİLECİK

Yamaç paraşütçülerinin mekanı 'Hasan Dağı'nda çevre düzenlemesi yapılacak
Yamaç paraşütçülerinin mekanı 'Hasan Dağı'nda çevre düzenlemesi yapılacak
Yamaç paraşütçülerinin mekanı 'Hasan Dağı'nda çevre düzenlemesi yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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