Yamaç paraşütçüleri, yaşanan kaza ve yasağa rağmen uçmaya ara vermiyor
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Yamaç paraşütçüleri, yaşanan kaza ve yasağa rağmen uçmaya ara vermiyor

Yamaç paraşütçüleri, yaşanan kaza ve yasağa rağmen uçmaya ara vermiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da uçuş yapmaya hazırlanan yamaç paraşütçüsü, rüzgarın azizliğine uğrayarak bir anda kendini yerde buldu.

Antalya'da uçuş yapmaya hazırlanan yamaç paraşütçüsü, rüzgarın azizliğine uğrayarak bir anda kendini yerde buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, tehlikeye ve yasağa rağmen bugün iki kişinin uçmaya devam ettiği görüldü.

Muratpaşa ilçesinde yamaç paraşütçülerinin uğrak yeri olan seyir terasında bir paraşütçü, rüzgarın azizliğine uğradı. Uçuş yapmaya hazırlanan kişinin paraşütü rüzgarla aniden açıldı. Paraşütle birlikte havalanan kişi, yaklaşık 5 metre yükseldikten sonra bir anda kendini yerde buldu. Paraşütçünün yardımına çevredeki arkadaşları koştururken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Uçmaya devam ettiler

Öte yandan rüzgarlı havaya rağmen bugün de yamaç paraşütü yapmaya devam edenlerin olduğu görüldü. Paraşütle havalanan iki kişi sert rüzgara rağmen uçuşlarına devam etti. Zaman zaman seyir terasının üzerine kadar inen paraşütçüleri vatandaşlar dikkatle izledi. Paraşütçülerin kendilerini havada görüntülediği görüldü.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Antalya Valiliğinin ambulans helikopter, Sahil Güvenlik ve polis helikopterlerinin uçuş güzergahı olduğu gerekçesiyle varyantlar üzerinde yamaç paraşütü yapılması yasaklanmıştı. - ANTALYA

Yamaç paraşütçüleri, yaşanan kaza ve yasağa rağmen uçmaya ara vermiyor
Yamaç paraşütçüleri, yaşanan kaza ve yasağa rağmen uçmaya ara vermiyor
Yamaç paraşütçüleri, yaşanan kaza ve yasağa rağmen uçmaya ara vermiyor
Yamaç paraşütçüleri, yaşanan kaza ve yasağa rağmen uçmaya ara vermiyor
Yamaç paraşütçüleri, yaşanan kaza ve yasağa rağmen uçmaya ara vermiyor
Yamaç paraşütçüleri, yaşanan kaza ve yasağa rağmen uçmaya ara vermiyor
Yamaç paraşütçüleri, yaşanan kaza ve yasağa rağmen uçmaya ara vermiyor
Yamaç paraşütçüleri, yaşanan kaza ve yasağa rağmen uçmaya ara vermiyor
Yamaç paraşütçüleri, yaşanan kaza ve yasağa rağmen uçmaya ara vermiyor
Yamaç paraşütçüleri, yaşanan kaza ve yasağa rağmen uçmaya ara vermiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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