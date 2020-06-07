Yamaç paraşütçüleri gökyüzünde Van kahvaltısı yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yamaç paraşütçüleri gökyüzünde Van kahvaltısı yaptı

Van Ticaret ve Sanayi Odasının öncülüğünde 7 Haziran'ın "Dünya Kahvaltı Günü" ilan edilmesine destek veren yamaç paraşütçüleri, yerden 330 metre yükseklikte Van kahvaltısı yaptı.

Yamaç paraşütçüleri gökyüzünde Van kahvaltısı yaptı
07.06.2020 18:23 | Son Güncelleme: 07.06.2020 19:00

Van Ticaret ve Sanayi Odasının öncülüğünde 7 Haziran'ın "Dünya Kahvaltı Günü" ilan edilmesine destek veren yamaç paraşütçüleri, yerden 330 metre yükseklikte Van kahvaltısı yaptı.

Van'ın Tuşba ilçesindeki Ayanıs Kalesi yakınındaki tepelere gelen bir grup yamaç paraşütçüsü, Van kahvaltısının dünyaya tanıtılmasına katkı sunmak için aldıkları özel izinle Van semalarında uçuş yaptı.

Rüzgar nedeniyle sabah planladıkları uçuşu öğleden sonra gerçekleştirebilen pilotlar, tepeden havalanarak yerden 330 metre yükseklikte önceden hazırladıkları kahvaltılık ürünleri yiyerek farklı bir etkinliğe imza attı. Yaklaşık 15 dakika havada kalan pilotlar, Van Gölü'nün masmavi suları ve Süphan Dağı'na karşı yaptıkları uçuşu sahilde sonlandırdı.

Pilot Erdoğan Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van TSO öncülüğünde düzenlenen Dünya Kahvaltı Günü etkinliğine destek vermek amacıyla uçuş gerçekleştirdiklerini söyledi.

7 Haziran Dünya Kahvaltı Günü'nün kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirten Bilen, şöyle konuştu:

"Dünyada kahvaltısı en meşhur ilimiz Van. Biz daha önce Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiştik. Van TSO öncülüğünde düzenlen kahvaltı gününe yamaç paraşütü pilotları olarak destek verdik. Van kahvaltısını tanıtmak için havada farklı bir ambiyans yaratarak kahvaltı yaptık. Tüm misafirleri Van'a davet ediyoruz. "Dünya Kahvaltı Günü" vesilesiyle umarım güzel bir etkinlik olmuştur. 4 bin 100 rakımdan uçtuk. Van Gölü'nün maviliği deli eden bir mavilik. Bu maviliğin üstünde uçmak inanılmaz keyif veriyor. Türkiye'de yamaç paraşütü yapan herkesi buraya davet ediyoruz."

Emin Bilen ise 7 Haziran Dünya Kahvaltı Günü'nde gökyüzünde kahvaltı yaptık. Van'ın çöreği, peyniri, tandır ekmeği çok meşhur. Van'ın kahvaltısı çok zengin, bu zenginliği havada tatmak farklı bir ayrıcalık oldu." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı Haber
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Bakan Koca bir kez daha uyardı: Kullanılmış maske ve eldivenler risklidir, yere değil çöpe atın
Bakan Koca bir kez daha uyardı: Kullanılmış maske ve eldivenler risklidir, yere değil çöpe atın
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi
Trafik kazasında bebek hayatını kaybetti, anne ve babası ağır yaralandı
Trafik kazasında bebek hayatını kaybetti, anne ve babası ağır yaralandı
Ülkede son zamanlarda patlak veren kene vakaları için uzman isimden önemli uyarı: En riskli kısım saçlarımız
Ülkede son zamanlarda patlak veren kene vakaları için uzman isimden önemli uyarı: En riskli kısım saçlarımız
Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk
Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk
Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar
Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor
Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı
Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit...
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı
Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı
Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı
Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı
Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Faik Öztrak Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Musa Farisoğulları
Magazin Hadise Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Malcolm Thomas Servet Yardımcı Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Ankara Instagram Operasyon
Şu an buradasınız: Yamaç paraşütçüleri gökyüzünde Van kahvaltısı yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 19:00:01. #1.14#
title