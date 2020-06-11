Yamaç paraşütçüleri, Gercüş semalarında uçtu BATMAN'ın Gercüş ilçesindeki 1120 rakımlı Ayrancı tepesinde yamaç paraşütçüleri, uçuş gerçekleştirdi.

BATMAN'ın Gercüş ilçesindeki 1120 rakımlı Ayrancı tepesinde yamaç paraşütçüleri, uçuş gerçekleştirdi. Profesyonel yamaç paraşütçüleri, bölgenin tehlikenin en az olduğu yerlerden olduğunu söyledi.

Gercüş ilçesinde bulunan 1120 rakımlı Ayrancı tepesi, yamaç paraşütü tutkunlarının gözde mekanlarından biri haline geldi. Ayrancı tepesinin, yamaç paraşütü uçuşlarında güvenli bölge olduğunu söyleyen profesyonel yamaç paraşütçüleri, hiçbir zorluk yaşamadan uçuş yaptıklarını anlattı. Bölgenin, yamaç paraşütü uçuşları için etkinlik alanı haline gelmesi gerektiğini dile getiren yamaç paraşütçüsü Kerem Kul, "Ayrancı tepesinin uçuş için çok ideal bir yer olduğunu öğrendik. Uçuşumuzu sorunsuz olarak tamamladık. Önümüzdeki süreçte bu bölgenin yamaç paraşütü etkinliğin sıklıkla yapılacağı alan olabileceğine inanıyorum" dedi.İstanbul ve Antalya'dan gelen arkadaşlarıyla birlikte Ayrancı tepesinde uçuş yaptıklarını anlatan Eyüp Gürbüz, bölgenin turizme kazandırılması için çalışma yapılma gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA