Yamaç paraşütçüleri Erciş semalarını renklendirdi

08.08.2019 15:42

Van'ın Erciş ilçesine gelen doğa sporları ve havacılık kulübü üyeleri, Van Gölü manzarasına karşı yamaç paraşütü yaptı.

Erciş'te bir araya gelen yamaç paraşütçüleri, Çelebibağı Mahallesi'ndeki Madavank Tepesi'ne çıktı. Hazırlıklarını tamamlayan paraşütçüler, ardından Van Gölü manzarasına karşı uçuş yaptı.

Yaklaşık 3 saat süren etkinlikte Erciş semalarında renkli görüntüler oluşturan paraşütçüleri, vatandaşlar da merakla izledi.

Antalya Yamaç Paraşütü Kulübü üyesi Mehmet Sadık Göller, yaptığı açıklamada, yaklaşık 3,5 yıldır bu sporla ilgilendiğini söyledi.

Türkiye'nin birçok yerinde uçtuğunu belirten Göller, "P5 pilotuyum. Erciş, yamaç paraşütü uçuşları için çok elverişli. Rüzgar gücü çok iyi. Amacımız buraların tanıtımı yapmak. Buralarda rahatlıkla yamaç paraşütü yapılabileceğini göstermek istedik. Bizler burada sürekli uçuyoruz." dedi.

"Ölüdeniz'i aratmayacak bir yer"

Yamaç paraşütü yapan Erdoğan Bilen ise "Burası rüzgarı doğrudan gölden alıyor. Çok stabil bir rüzgarı var. Bu rüzgar gün içinde 20 kilometre hızın altına düşmüyor. Dolayısıyla yamaç paraşütçüleri açısından oldukça elverişli. Burası Ölüdeniz'i aratmayacak bir yer." ifadelerini kullandı.

Erciş'te öğretmenlik yapan Tarkan Elbir de bölgeyi tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin kente ilgisini çekmek için bu tür etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Van'ın, Türkiye'de yamaç paraşütü yapılacak en güzel yerlerden olduğunu belirten Elbir, gökyüzü ile Van Gölü'nün maviliğinin birleştiği eşsiz manzarayı herkesin görmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA