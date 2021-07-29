Yamaç paraşütçüleri daha önce denenmemiş uçuş gerçekleştirdiler

Kahramanmaraş'ta yamaç paraşütü tutkunları daha önce denenmemiş bir uçuş gerçekleştirmenin heyecanını yaşadı.

Kahramanmaraş'ta yamaç paraşütü tutkunları daha önce denenmemiş bir uçuş gerçekleştirmenin heyecanını yaşadı.

Ahır Dağından kalkış yapan paraşüt tutkunları, Yavşan Yaylası üzerinden geçerek, Başkonuş Yaylasına daha önce denenmemiş uçuş gerçekleştirdi.

Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulüp Eğitmeni Mahmut Hopur, "Turizm bölgelerimizin tanıtımı için ve daha önce denenmemiş olan uçuşu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Çok zevkli bir uçuş gerçekleştirdik ve bu uçuş başarıyla sonuçlandı. Uzun zamandır hayalini kurduğum bir uçuş rotasına uçtum. Tarif edilemez bir heyecan oldu bizler içinde. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim" dedi.

Pilot Yılmaz Cansarı ise, "Kahramanmaraş için önemli bir uçuş gerçekleştirmiş olduk. Çok heyecanlı ve denenmemiş bir uçuş gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı