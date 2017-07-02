Yamaç Paraşütçüleri Bursa'da Buluştu

Orhangazi ilçesinde Bursa Kupası Yamaç Paraşütü Mesafe Uçuşu Yarışları düzenlendi.



Orhangazi Belediyesinin, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Gökyüzü Hava Sporları Kulübü iş birliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlediği etkinlikte, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden katılan 51 sporcu, bin 100 metre rakımlı Gürle Dağı'ndan atladı.



Yarışları Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş izledi.



Yarışlar sonunda derece giren sporculara ödül verildi.