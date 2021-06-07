Çukur'da şaşırtan final! Yamaç ölecek mi? Çukur Finalinde Yamaç Koçovalı havuzdan kurtulacak mı?
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Çukur'da şaşırtan final! Yamaç ölecek mi? Çukur Finalinde Yamaç Koçovalı havuzdan kurtulacak mı?

Çukur'da şaşırtan final! Yamaç ölecek mi? Çukur Finalinde Yamaç Koçovalı havuzdan kurtulacak mı?
Haberler.com / Kutal Bilgetekin - Haberler | Güncel

Çukur'un final bölümüne saatler kala son fragmanda ünlü oyuncu Sarp Akkaya'nın canlandırdığı Şahram karakteri ve Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Yamaç Koçovalı amansız bir mücadeleye giriyor. Birçok izleyicinin merak ettiği konu ise Yamaç ölecek mi? Çukur Finalinde Yamaç Koçovalı ölecek mi?

4. sezon 39. bölümüyle ekranlara veda edecek olan Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da tansiyon yükseliyor. Dizinin son bölüm fragmanında ise Koçovalı mahallesinde iki cenazenin olduğu görüntülere yansımakta. Yamaç'ın elleri ve ayakları bağlı çaresiz bir şekilde havuzdaki sahnesi izleyicilerin Yamaç boğularak mı ölecek? sorusunu sormasına neden oldu. Peki Çukur'un son bölümünde Yamaç Koçovalı ölecek mi?

YAMAÇ KOÇOVALI ÖLECEK Mİ?

Dizinin son bölümünde neler olacağı merak edilirken, son bölümde Çukur'a bir video ile seslenen Yamaç, "Güzel günler göreceğiz, güneşli günler" sözleriyle mahalleliye kurtulacaklarına dair umut vermişti.

Heyecanın ve aksiyonun hız kesmediği tanıtımda Yamaç, havuzun dibinde ölüm kalım mücadelesi veriyor. Çukur sokaklarında görülen iki cenaze dikkat çekerken, Koçovalılar büyük bir yıkım yaşıyor. Cumali Amca'nın geri dönüşü ailede tüm taşları yerinden oynatacak.

Yayınlanan final bölümü 2. fragmanında ise Yamaç Koçovalı ve Şahram'ın teke tek mücadele ettiği heyecan dolu tanıtımda tansiyon giderek yükseliyor. "Yaşanan sert karşılaşmanın kazananı Yamaç mı olacak yoksa Şahram mı?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

Yamaç Koçovalı'nın ölüp, ölmeyeceği ise bu akşam (7 Haziran Pazartesi) yayınlanacak bölümde belli olacak.

İŞTE ÇUKUR FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI!

Kutal Bilgetekin
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