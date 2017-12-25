Yamaç Evleri'ne Rekreasyon Projesi Ödülü

Sivas Belediyesi turizm potansiyelini artırmaya yönelik önemli bir proje olan Paşabahçe Yamaç Evleri, Türkiye'nin en iyi yönetilen Rekreasyon Projesi olarak seçildi.



Kamuoyunda Hobbit Evleri olarak bilinen Paşabahçe Yamaç Evleri, Türkiye'de turizm sektörünün en ciddi yayın ve araştırma şirketlerinden olan GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından ödüle layık görüldü. Bu yıl 8'incisi gerçekleşen "QM Awards 2017 Ödülleri" turizm başkenti olan Antalya'da sahiplerini buldu. Turizm sektöründe kalitenin önemini vurgulamak amacıyla GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından 2010 yılında başlatılan ve Türkiye'nin en geniş tabanlı turizm ödülü olan Quality Management-QM Awards Ödülleri bu yıl 8'inci kez verildi.



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği'nin düzenlendiği ödül töreninde, birçok turizm projesi birbiriyle yarıştı. 10 dalda 45 farklı kategoride turizmin en iyilerinin seçildiği QM AWARDS 2017 Ödülleri, 57 bin 666 turizm profesyonelinin katıldığı iki aşamalı oylamanın ardından belirlendi. Oylamalar sonucunda Türkiye'nin En İyi Yönetilen Rekreasyon Projesi 'Sivas Yamaç Evleri' seçildi. Geniş katılımlı ödül töreninde; Sivas Belediyesi'ni Başkan Yardımcısı Mehmet Muaz Uzun temsil etti.



Ödülü alan Başkan Yardımcısı Uzun, "Türkiye'deki bütün marka otellerin ve turizm firmalarının yöneticilerinin bir arada bulunduğu, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği'nin düzenlendiği bu organizasyonda Sivas Belediyesi'nin yapmış olduğu Yamaç Evleri'nin ödül alması bizleri ve Sivas halkını çok mutlu etmiştir. Bizlere bu gururu yaşatan Başkanımız Sami Aydın'a teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



Sivas Belediyesi tarafından Paşabahçe yamaçlarına yapılan ve vatandaşlara farklı bir tatil fırsatı sunan evlere talep yoğun olunca 17 tanesinin daha yapımına başlanmıştı. Kısa zamanda hizmete açılacak ilave projeyle birlikte evlerin sayısı 23'e çıkacak. Kamuoyunda büyük beğeni toplayan Yamaç Evleri, dayalı döşeli olarak en az iki günlük olmak kaydıyla günlük 120 TL üzerinden kiraya veriliyor.



Anadolu'nun en güzel mesire alanı olan Paşabahçe yamaçlarına inşa edilen evlerde mutfak, banyo, tuvalet ve yatak odası bulunuyor. 65 metrekare olarak yapılan evlerin sayısı ilerleyen dönemlerde etaplar halinde talebe göre 100'e kadar çıkarılacak. - SİVAS