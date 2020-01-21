Yamaç, Çağatay'ın hazırladığı tuzağa düştü

21.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:07

Final anında Yamaç, Çağatay'ın hazırladığı tuzağa düşerken, Vartolu ve Medet uzak bir mesafeden Yamaç'ı izledi.

Pazartesi akşamlarının zirvesindeki Çukur'un dün akşam ekrana gelen bölümünün final sahnesinde öfkesi giderek büyüyen Yamaç, Çağatay'ın kapanına adım adım yaklaştı. Yamaç, Çağatay'ın acımasız planı karşısında kurşunların hedefi olurken, Çağatay zaferinin tadını çıkardı. Mahsun'un Yamaç'ı kamyonetle ölüme gönderdiği sırada "Vartolu'nun selamı var!" sözleri dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA #KİMİNYANINDASIN DEDİ!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 9.67 izlenme oranı (rating), 19.44 izlenme payı (share), AB'de 7.15 izlenme oranı (rating), 15.79 izlenme payı (share) ve Total'de 9.36 izlenme oranı (rating), 19.02izlenme payı (share) elde etti. #kiminyanındasın etiketi Twitter Türkiye'de 12 saat 30 dakika dünyada ise 5 saat 35 dakika TT listesinde kaldı.

SELİM VE YAMAÇ'IN DUYGU YÜKLÜ HESAPLAŞMASI!

Mahsun ve Yücel'i de yanına alan Çağatay, Yamaç'ın son hamlesinin üstüne anlaşabileceğini düşündüğü Selim Koçovalı'yla görüşmek istedi. Selim'le görüşen Çağatay, altınlarını bir kez de ondan geri istedi. Bunun üzerine Yamaç'ın karşısına çıkan ve onu durdurmak isteyen Selim, kardeşinin ne yaşadığını anlamaya çalıştı. Selim, Yamaç'ın sakladığı şeyi öğrenmek için onunla yüzleşirken, iki kardeş arasında yaşanan duygu yüklü hesaplaşma izleyenleri derinden etkiledi.

Kaynak: Bültenler