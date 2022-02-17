"Yama ile yapılan fıtık ameliyatlarında nüks oranı yüzde 5'in altında"

Her 5 kişiden birinde kasık veya karın duvarı fıtığı olduğunu söyleyen Genel Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, bu fıtıkların doğuştan, ameliyat sonrası, yaralanma gibi nedenlerle karın duvarının zayıflayarak ortaya çıkabildiğini belirterek, "Fıtıklar, sadece dikiş yöntemi ile onarıldığı dönemlerde ameliyat sonrası nüks oldukça fazla görülebiliyordu. Fakat yeni uygulanan yama yöntemiyle fıtık tedavilerinde nüks oranı yüzde 5'in altına düştü" dedi.

Yama ile yapılan fıtık ameliyatlarında kullanılan gerilmsiz onarım (tension free) yöntemiyle hastanın ağrı yaşamadığını belirten Emsey Hospital Genel Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, bu yöntemle hastanın kendi dokuları ve hücrelerinin bütünleştirilerek daha güvenilir doku ile direncin kalıcı olmasının sağlandığını belirtti.

FITIK KENDİNİ BELLİ ETMEYEBİLİR

Fıtık büyümedikçe veya ağrı yapmadıkça kişinin kendisinde fıtık olduğunu genelde anlamayacağının altını çizen Genel Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, çok yaygın görülen karın ve kasık fıtıklarının ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Nursal ayrıca, kasığın karın duvarının en zayıf bölgesi olması sebebiyle 5 kişiden birinde kasık fıtığının geliştiğinin altını çizdi. Benzer şekilde karın ameliyatı geçiren kişilerde de beşte bir oranında kesi yeri fıtığının gelişebileceğine dikkat çekti.

HAYATİ TEHLİKE YARATABİLİR

Fıtığı, dışarıya göre fazla olan karın içi basıncının zayıf yerlerden karın içi organlarını dışarı doğru itmesi ve fıtık alanında bombeleşme, kabarıklık oluşturması şeklinde ifade eden Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, fıtığın hastaya yaşatabileceği sıkıntılar hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Bu bombeleşme yani fıtık kesesi hastada ağrı, sıkışma, fazlalık hissi ile sosyal hayatı zorlaştıran şekil bozukluğu ve hareket güçlüğü yapabilir. Ayrıca fıtık kesesi içinde bulunan organlar veya karın içi yağ zaman zaman fıtık kesesi içinde sıkışır ve boğulabilir. Böyle acil başvurularda hayati tehlike riski artar."

YAMA İLE DAHA AZ AĞRI

Dünyada en çok yapılan genel cerrahi ameliyatlarının kasık fıtığı onarımı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, karın duvarındaki genel zayıflık nedeniyle fıtığın dikiş ile onarılmasının nüks etmeye artıran yöntem olduğunu belirtti. Fıtık ameliyatlarında açık ve kapalı yöntem olarak uygulanabilen yapay yama ile bu alanın desteklenmesinin nüks etme oranını yüzde 3'ün altına indirdiğinden bahseden Prof. Dr. Nursal, açık ve kapalı fıtık ameliyatları hakkında şunları söyledi:

"Açık ameliyatlarda yama fıtık üzerindeki deri açılarak fıtığın üzerine yerleştirilir. Bu yöntem oldukça başarılıdır. Kapalı yani endoskopik ameliyatta ise yama karın duvarı arkasına yerleştirilir. Kapalı ameliyatta daha az iz kalır ve normal hayata dönüş açığa göre daha erken olur. Ayrıca deneyimli cerrahlar tarafından yapıldığı zaman kapalı ameliyatta daha az ağrı ve daha az yineleme olur. Karın duvarı fıtıklarında yüksek yineleme oranları nedeniyle yama artık karın duvarı altına yerleştirilmektedir. Bu da yine açık yöntemle yapılabileceği gibi kapalı yöntemle de yapılabilir. Karın içinde kullanılan yamalar barsaklara yapışmaması için özel bir malzemeden yapılmıştır."

Demirören Haber Ajansı - Sağlık