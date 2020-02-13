Yalvaçlı karatecilerden İstanbul Karate 34 Süper Ligi'nde başarı

13.02.2020 19:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:16

Yalvaç Belediyesi Karate Takımı sporcuları, İstanbul Karate 34 Süper Ligi'nde elde ettiği derecelerle başarıyı yakaladı.

Yalvaç Belediyesi Karate Takımından 5 sporcu, 8-9 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenen İstanbul Karate 34 Süper Ligi müsabakalarına katıldı.

İki gün süren müsabakalarda Aleyna Turp 42 kilogram kumite dalında şampiyon ve genel klasmanda da üçüncülük elde etti. Sporculardan Naciye Sibel Turp ise 34 kilogram genel klasmanında ikincilik kazandı.

Takım Antrenörü Murat Şakir Demiral, yaptığı açıklamada, uzun zamandır Yalvaç Belediyesi bünyesinde ilçede ücretsiz karate kursları düzenlediklerini söyledi.

Belediyenin ve halkın karate sporuna olan ilgisinden memnun olduklarını belirten Demiral, "Takım olarak ülkemizin muhtelif yerlerinde düzenlenen turnuvalara düzenli olarak katılıyoruz. Bugüne kadar birçok başarı elde ettik. Son katıldığımız turnuvadan da bir şampiyonluk ve bir de ikincilikle Yalvaç'a döndük. İnşallah önümüzdeki süreçte hem Yalvaç'ta, hem de ülke genelinde daha büyük başarılara imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA